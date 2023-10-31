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Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler
Brent petrol ve dövizde yaşanan değişiklikler petrol fiyatlarına etki yapmaya devam ederek araç sahiplerine art arda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün motorine yapılan indirimden sonra şimdide benzinli araç sahiplerinin yüzünü güldüren haber geldi.
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