Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler

Brent petrol ve dövizde yaşanan değişiklikler petrol fiyatlarına etki yapmaya devam ederek araç sahiplerine art arda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün motorine yapılan indirimden sonra şimdide benzinli araç sahiplerinin yüzünü güldüren haber geldi.

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Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler 1

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,57 TL'lik indirim gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

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Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler
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