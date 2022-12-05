Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta fiyatlar değişiyor: Motorine indirim yolda

Brent petrol ve dolarda yaşanan dalgalanmanın akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Cumartesi günü itibariyle motorine gelen zam sonrası motorine yeni bir indirim geleceği haberi verildi.

69 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 69 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,16 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 23,66 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,15 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 23,64 TL

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ANKARA

Benzin fiyatı: 20,33 TL

Motorin fiyatı: 23,78 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,34 TL

Motorin fiyatı: 23,85 TL