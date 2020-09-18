Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine zam geliiyor

Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine gelen indirimler vatandaşları memnun ederken bu kez araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü artışın ardından bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.