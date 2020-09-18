Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladıSinem Kobal'dan karnı burnunda hamilelik pozu!Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Türkiye'den dünyaya 'çölleşmeyle mücadele' eğitimiBakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren ehliyetler kimliklere yüklenecekBakan Soylu duyurdu: Ehliyetler, 21 Eylül'den itibaren kimliklere yüklenecekÜmitcan Uygun annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklamaMSB, TCG Gediz Fırkateyni atış eğitiminin başaryla tamamlandığını duyurduGençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Fenomen Meriç İzgi tutuklandı!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine zam geliiyor

Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine zam geliiyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 28, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine gelen indirimler vatandaşları memnun ederken bu kez araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü artışın ardından bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT