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  3. Araç sahiplerine kötü haber! Motorin ve benzine zam geldi!

Araç sahiplerine kötü haber! Motorin ve benzine zam geldi!

EPGİS, bugünden itibaren motorinin litre fiyatına pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı. Benzine yapılan 26 kuruş zam ise EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

Geçtiğimiz günlerde LPG'nin litre fiyatına gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin ve motorine zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS)  Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede benzinin litre fiyatına 26 kuruş zam yapıldığı ifade edildi. Söz konusu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımadı.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorin ve benzine zam geldi!

Yapılan yeni bir bilgilendirmede ise motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığı, söz konusu zammın bu kez pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi. 

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Söz konusu zammın ardından Ankara'da motorinin litre fiyatı, 7,35 liradan 7,58, İstanbul'da 7,29 liradan 7,52 liraya, İzmir'de 7,37 liradan 7,60 liraya çıkacak.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorin ve benzine zam geldi!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorin ve benzine zam geldi!

Tayfun Altuntaş
Editör
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