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  3. Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

Bu gece yarısı itibariyle; benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

Rusya ile Ukrayna arasında olumlu görüşmelerin devam etmesi ve müzakerelerde barışa yeşil ışık yakılması, üstüne bir de Avrupa'nın Rusya'dan enerji almaya devam edeceğini açıklamasıyla, petrol fiyatlarının düşmesi bir oldu. Bununla birlikte peş peşe gelen indirim haberleri de araç kullanıcılarının yüreğine bir nebze olsun su serpti. 

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yapılan yüzde 7 indirim, yeni indirim haberini de beraberinde getirdi. Brent petrol varil fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, 102 dolar seviyesine düştü. Yaşanan düşüş haliyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. Petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından 15 Mart itibarıyla motorinde 2 lira 38 kuruş indirime gidilmişti.

Son olarak, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta ikinci bir indirim daha yapılacak.

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

BENZİNE 1 LİRA 76 KURUŞ, MOTORİNE 93 KURUŞ

Böylelikle benzinin litre fiyatında 1 lira 76 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 93 kuruşa inecek. 

Rakamlarda değişiklik gösterilebilir.

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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