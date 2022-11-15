Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorine indirim geldi!

Petrol ve döviz kurlarındaki değişimlerin yansıması olarak aylardır dalgalı bir şekilde ilerleyen akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri gelmeye başladı. Araç sahiplerinin rahatlamasını sağlayacak olan motorin indirim bugünden itibaren geçerli olacak.

1.54 KURUŞ İNDİRİM

Motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 TL indirimle 24.79 TL'ye geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

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Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL