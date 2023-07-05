Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelmesi bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İşte bu faktörlerden bazıları:

Petrol Fiyatları: Petrol, benzin ve motorin gibi akaryakıt ürünlerinin hammaddesidir. Dolayısıyla, dünya petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Petrol arz ve talebi, jeopolitik olaylar, üretici ülkelerin politikaları gibi faktörler petrol fiyatlarını belirler.

Döviz Kuru: Akaryakıt, genellikle uluslararası piyasalarda dolar üzerinden alınıp satıldığı için döviz kurları akaryakıt fiyatlarını etkiler. Eğer yerel para biriminin değeri düşerse, akaryakıt ithalatı maliyetli hale gelir ve fiyatlar yükselir. Haberin Devamı

Vergiler: Hükümetler tarafından uygulanan vergiler de akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiler. Vergi oranları ve politikaları, ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve akaryakıt fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Üretim ve Dağıtım Maliyetleri: Akaryakıtın üretim ve dağıtım maliyetleri de fiyatları etkileyen faktörlerdir. Ham petrolün rafinerilere ulaşması, rafinelerde işlenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihai tüketiciye ulaştırılması gibi faktörler maliyetleri artırabilir.