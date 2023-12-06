Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Akaryakıta indirim geliyor, İşte İstanbul'da motorinin yeni fiyatı

Uzun zamandır akaryakıtta indirim bekleyen araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor. İşte detaylar.

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Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Akaryakıta indirim geliyor, İşte İstanbul'da motorinin yeni fiyatı

Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla yeniden 80 doların altına geriledi. Bunun yanı sıra dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. İlk indirim haberi motorinden geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,64 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,53 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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