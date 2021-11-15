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Araç sürücülerine kötü haber: Otogaza (LPG) 25 kuruş zam geldi

Otogaza zam son dakika: LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam gelmesi geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sürücülerine kötü haber: Otogaza (LPG) 25 kuruş zam geldi

Ekim ayında iki kez fiyat artışı yaşanan oto gaz fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," 16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda  25 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

 

Söz konusu zamla birlikte oto gaz fiyatlarına 1 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından Kasım ayında ikinci kez zam gelmiş olacak.

Araç sürücülerine kötü haber: Otogaza (LPG) 25 kuruş zam geliyor

Öte yandan oto gazın litre fiyatına şimdiye kadar indirim gelmezken sırasıyla; 9 Ağustos'ta 17 kuruş, 23 Eylül'de 17 kuruş, 1 Ekim'de 71 kuruş, 20 Ekim'de 22 kuruş ve 1 Kasımda 49 kuruş zam geldi. 

Araç sürücülerine kötü haber: Otogaza (LPG) 25 kuruş zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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