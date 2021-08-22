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  3. Aracı çalıp polise ateş açtı! Teslim olmak yerine yaşamına son verdi!

Aracı çalıp polise ateş açtı! Teslim olmak yerine yaşamına son verdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili çalarak kaçmaya çalışan 26 yaşındaki Ramazan Aydın polisle olan kovalamacası sonrasında intihar etti.

Aracı çalıp polise ateş açtı! Teslim olmak yerine yaşamına son verdi!

Bursa, İnegöl'de meydana gelen olayda 26 yaşındaki Ramazan Aydın çalıntı aracıyla polisten kaçtığı sırada ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ateş saçtı.

Kovalamaca devam ederken bir polis memurunu yaralayan Ramazan Aydın'ın kullandığı aracın lastiği açılan ateşle patlatılarak durduruldu.

Araçtan çıkmayan şüpheli 112'den istediği su ile kola ilçe emniyet müdürü tarafından verilmesinin ardından 4,5 saat teslim olmayarak tabancayla intihar etti.

Ramazan Aydın'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

      

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