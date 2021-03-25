Serenay Sarkıya düşünceli hareketiyle tebrik topladı!SON DAKİKA! Merkel'den flaş Türkiye açıklaması: Türkiye - AB diyaloğuna hala ihtiyaç var!Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?Yasemin Kay Allen'ın karın kası şovu sosyal medyayı salladı!Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Yunanistan Milli takımında sakatlandıAracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildiMaraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Ben birini sevince herkes ona düşman oluyorGelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe puan durumu | 25 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor!Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım başından vuruldu!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

Günümüzde şehirlerde yaşanan en büyük sorunların başında otopark şikayetleri geliyor. İnsanlar araçlarına park yeri bulmakta zorluk yaşıyor. Bu soruna yeni çözüm yolu getirildi. Artık otoparklar daire başına göre değil, metrekareye göre düzenlenecek.

Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

Günümüzde büyük şehirlerin en sık yaşadığı sorunların başında otopark çilesi geliyor. Araç sahipleri, çoğu zaman araçlarını park etme noktasında yer bulma sorunu yaşıyor. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenleme yapıldı. Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

METREKAREYE GÖRE BELİRLENECEK

Otopark sorunu çeken vatandaşların, yeni kararla birlikte bu sorununun ortadan kalkması hedefleniyor. Yayımlanan yönetmeliğe göre, 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'inin elektrikli araçlara ayrılması planlanıyor. Ayrıca elektrikli araçlar için şarj ünitesi zorunlu olacak. Binalarda ise her daireye 1 otopark dönemi son bulacak ve bunun yerine dairelerin metrekaresine göre otopark planlanacak.

Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

YEŞİL ALANLAR KORUNACAK

Ayrıca konutlara, bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirildi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçeye zarar vermeden karşılanacak. Böylelikle zemin altında inşaat yapılması gerekecek. Yaratılan bu otopark alanının üzeri 30 cm toprak örtüsüyle kaplanarak, yeşillendirilecek. Hazırlanan yönetmelik sayesinde insanlar daha fazla yeşil alana kavuşmuş olacak. 

Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

SOKAKTAKİ YAYA TRAFİĞİ ENGELLENMEYECEK

Otoparktan giriş çıkışların ön ve arka bahçelerden yapılması planlanan yönetmeliğe göre sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak.  Yönetmeliği göre bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda ise yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT