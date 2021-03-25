Aracı olanlar dikkat! Otopark sorununa yeni çözüm yolu getirildi

Günümüzde büyük şehirlerin en sık yaşadığı sorunların başında otopark çilesi geliyor. Araç sahipleri, çoğu zaman araçlarını park etme noktasında yer bulma sorunu yaşıyor. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni düzenleme yapıldı. Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

METREKAREYE GÖRE BELİRLENECEK

Otopark sorunu çeken vatandaşların, yeni kararla birlikte bu sorununun ortadan kalkması hedefleniyor. Yayımlanan yönetmeliğe göre, 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'inin elektrikli araçlara ayrılması planlanıyor. Ayrıca elektrikli araçlar için şarj ünitesi zorunlu olacak. Binalarda ise her daireye 1 otopark dönemi son bulacak ve bunun yerine dairelerin metrekaresine göre otopark planlanacak.

YEŞİL ALANLAR KORUNACAK

Ayrıca konutlara, bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirildi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçeye zarar vermeden karşılanacak. Böylelikle zemin altında inşaat yapılması gerekecek. Yaratılan bu otopark alanının üzeri 30 cm toprak örtüsüyle kaplanarak, yeşillendirilecek. Hazırlanan yönetmelik sayesinde insanlar daha fazla yeşil alana kavuşmuş olacak.

SOKAKTAKİ YAYA TRAFİĞİ ENGELLENMEYECEK

Otoparktan giriş çıkışların ön ve arka bahçelerden yapılması planlanan yönetmeliğe göre sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak. Yönetmeliği göre bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda ise yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.