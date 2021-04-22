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Araçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında araçlar hurdaya döndü.

Araçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik kazası yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Mustafa Öner (36) yönetimindeki 35 DES 97 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi yakınlarında Süleyman Duman (69) idaresindeki 35 TUU 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Mustafa Öner, Süleyman Duman ile Fadime Duman (67) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Fadime Duman, buradaki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Araçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Araçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Araçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Araçlar hurdaya döndü, İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

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