Araçta eroin bulunmuştu! Kadir Şeker olayının tek tanığı Ayşe Dırla ve sevgilisi hakkında karar verildi!

Türkiye, Ayşe Dırla ismini ilk olarak Kadir Şeker ile duymuştu. Erkek arkadaşı Özgür Duran tarafından şiddete uğradığını gören Kadir Şeker, duruma müdahale etmek istemiş, ikili arasında çıkan arbedede Şeker'in elinde bulunan bıçak Duran'ın kalbine saplanmıştı. Olayın ardından Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ayşe Dırla ise hayatına devam etmişti.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Daha sonra olaydan aylar 29 Kasım günü polis ekipleri sonra Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurmuş. Yapılan aramada otomobilin arka ve ön sağ koltuk arasındaki paspas üzerinde bebe bisküvisi içerisine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi.

CEZAVİNE EVLENDİLER

Bunun üzerine Ayşe Dırla ve yanında bulunan imam nikahlı eşi olduğu öne sürülen sevgilisi Murat Hanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Akabinde ise çift cezaevinde nikahla evlenmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre Murat Hanlı ve Ayşe Dırla'nın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti Ayşe Dırla ve Murat Hanlı'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet uyuşturucunun eroin olması nedeniyle cezalarını yarı oranında artırarak 18 yıla çıkardı, daha sonra ise cezaları iyi hal hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Diğer yandan çiftin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Eşlerin cezaları iyi hal hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Heyet ayrıca her iki sanığa 5 bin gün karşılığı olarak 100'er bin lira adli para cezası ödemelerine hükmedip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR? NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Şubat günü yaşanan olayda Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'na geldi. Dırla'nın peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. O sırada parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanarak olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran, hayatını kaybederken Kadir Şeker, gözaltına alınmış, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Daha sonra dava kapsamında yargılanan Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verildi. Ardından bu ceza suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirilmişti. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla düşürdü.