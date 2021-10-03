Arafat ne demek, TDK'ya göre Arafat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arafat ne demek? Arafat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Arafat kelimesi. Peki Arafat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arafat nedir, Arafat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARAFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arafat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arafat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Arafat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hacıların Kurban Bayramı'nın arife günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepe



ARAFAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- Arafat'ta soyulmuş hacıya dönmek

