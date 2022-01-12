Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle elini güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda yerli oyuncu arayışı da olan bordo-mavili ekip genç futbolcu Aral Şimşir'i takibine aldı. Taraftarlar da Aral Şimşir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'a transfer olacak mı? Sorularını merak ediyor. İşte cevaplar...

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

19 Haz 2002 tarihinde dünyaya gelen Aral Şimşir, Danimarka ve Türkiye vatandaşıdır. Henüz milli takım tercihini yapmamış ve herhangi bir milli takımda forma giymemiş 19 yaşındaki genç futbolcu, ilerleyen dönemde isterse Türkiye milli takımını tercih edebilecek. Potansiyeliyle dikkatler üzerine toplayan Şimşir, birçok takımın da ilgisini çekiyor.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? TRABZONSPOR'A TRANSFER OLACAK MI?

Aral Şimşir futbol kariyerine HB Köge altyapısında başladı. Daha sonra FC Midtjylland altyapısına transfer olan Şimşir, burada çeşitli altyapı kategorilerinde top koşturduktan sonra A takıma kadar yükselmeyi başardı.

Sol kanatta forma giyen ve güncel piyasa değeri 300 bin euro olan Aral Şimşir, bu sezon Reserveligaen'de 2 gol 1 asist, UEFA Gençlik Ligi'nde 5 gol, U19 Boys League'de 1 gol 1 asist ve Sydbank Pokalen'de 1 golle oynayarak toplam 13 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'un gündemine giren ve bordo-mavili takımın uzun yıllardır istediği Aral Şimşir için Midtjylland ile Trabzonspor'un anlaşma sağladığı, oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Trabzonspor'u kariyerini yükseltmek için iyi bir fırsat olarak gören Şimşir'in transfere sıcak baktığı öne sürülüyor.