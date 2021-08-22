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  3. Aralarında sular durulmuyor! Tülin Şahin'den eski eşi hakkında bomba iddia! "Tüm planını duydum"

Aralarında sular durulmuyor! Tülin Şahin'den eski eşi hakkında bomba iddia! "Tüm planını duydum"

Tülin Şahin ve Eski eşi Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Daha önce fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek eski eşinden şikayette bulunan Şahin bu kez bomba bir iddiada bulundu.

Aralarında sular durulmuyor! Tülin Şahin'den eski eşi hakkında bomba iddia! "Tüm planını duydum"

Ünlü modacı Tülin Şahin, kızının babası  Pedro de Noronha hakkında bomba bir açıklamada bulundu. Şahin, savcılığa verdiği yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini iddia etti.

Şahin'in savcılığa sunduğu dosyada verdiği ifadelere göre 3 milyon Euro borcu olan eski eşi Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini öne sürerek, “Siena’yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde ‘Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim’ dediğini duydum.” dedi.

Aralarında sular durulmuyor! Tülin Şahin'den eski eşi hakkında bomba iddia! Tüm planını duydum

KAÇIRMA PLANI

Kızını korumak için mücadelesine devam edeceğini açıklayan modacı, evdeki bakıcı  N.Y.’nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını söyledi. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model, N.Y.’nin kocası ve ablasının kendisini arayarak, "Gör bak o çocuğa neler yapacağız" dediğini iddia ederek N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtlarının olduğunu söyledi.

Aralarında sular durulmuyor! Tülin Şahin'den eski eşi hakkında bomba iddia! Tüm planını duydum
Tülin Şahin, Pedro de Noronha’nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur’un da olayların içinde olduğunu söyleyerek  Aşur’un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Pedro’nun Işık Keçeci Aşur’un referansı ile Siena’yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi.

Aralarında sular durulmuyor! Tülin Şahin'den eski eşi hakkında bomba iddia! Tüm planını duydum

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