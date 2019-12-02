Aralık ayının gelmesiyle güzel sözler araştırılmaya başlandı. Peki Aralık ayı güzel aşk sözleri, şiirleri nelerdir? Paylaşmak içi Aralık sözleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

ARALIK AYI GÜZEL SÖZLERİ NELERDİR?

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

. Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.

. Kasımda aşk başkadır geyikleri yeterli seviyeye ulaştığına göre Aralık ayına geçebiliriz.

. Aralık ayında sevmek başkadır.

. Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.

. Kıştır soğuktur ama üşüyen kalp yalnızdır.

. 21 Aralığın anlamı büyük bende. Yılın en uzun sensizliğini yaşıyorum bu gece…

. Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir.

. Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez.

. Kışın sevdikleriniz ile birlikte geçirebileceğiniz en sıcak aylardan birisidir.

. Aralık’ta Aşk Aralıktan bakıyormuş..

. Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor…

. Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.

. Belki de Aralık’da aşk başkadır.

. Aralık’ta kaloriferle Aşk başkadır. Biraz da pahalıdır..

. Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık’sız sevdim…

. Aralık’ta aşk başkadır Aralık’sız sevmek için..

. Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı yürekleriniz üşür.

. Hiçbir kış, sonsuza kadar sürmez.

. Kış, bir yıldan diğerine köprü kuran mevsimdir.

. Bir tatlı söz kışın üç ayını da ısıtabilir.

Aralık ayında sevmek başkadır.

Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

Pencereyi açıp bağırasım var! Nisansın sen Aralık değil!

Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.

Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı, yürekleriniz üşür.

Aralık ayı yeni yıla girmen üzere olan aşkların ayıdır.

Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir.

Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar. Melih Cevdet Anday

21 Aralık falan hikaye. Benim için sensiz geçen her gece, en uzun gece.

Sana kapım aralık bile değil artık. Sen o kapıyı ardına kadar kapattın.

Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. Cenap Şahabettin

Düşünsene bu Aralık’ta beni soruyorsun, aldığın cevap başın sağ olsun.

21 Aralığın anlamı büyük bende. Yılın en uzun sensizliğini yaşıyorum bu gece.

Aralık’da her şeyin bir günü var. İmkan ver, bizim de bir günümüz olsun.

Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Küçük İskender

Sevgimi yazın bulmuştum bir temmuz ayıydı aralık ayında vedalaşıyorum.

Hava soğudu, Aralığın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum.

Bu işler böyleydi işte. İnsan bir Aralık gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

Aralığın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum. Ama ben bugün de seviyorum seni.

Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam. Edip Cansever

Bu Aralık’ta bensizlik çalar kapını. Benli dünleri düşünür, avunursun. Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir doğru bulursun.

Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, eylül sarıyla, aralık beyazla özdeştir. Melek Altun

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben Aralık gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

Ne beyazız kendi başımıza ne siyah, gibiyiz onlarca renk arasından kalkıp griye. Demiş şairin biride bir şiirinde.

Soğuk bir aralık sabahında, gökyüzünde beliren güneşe benziyordu yüzün. Bir kez gülsen, ısınacaktı tüm şehir. Bektaş Şenel

Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.

Bakma aylardan Kasım mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım her zaman aralık sana!

Kasımda aşk başkadırcılara ayrılan süre bitti. Şimdi aralıksız sevmek isteyenlerin zamanı. Bu da olmazsa direk ocak başı.

Böyle aralara serpiştirilmiş yabani suskunluklar, pekguzelsozler.com aynı dili konuşmayanların sohbetlerinin nakaratlarıdır; belli aralıklarla tekrarlanır. Elif Şafak

Tesadüf bu ya. Aylardan Aralık günlerden Salı. Ve sen giriyorsun salına salına bütün Aralık’lardan yüreğime. Küçük İskender

ARALIK AYI ŞİİRLERİ

Aralık Ayı

Benimle bir derdin var senin

Yoksa neden çırılçıplak kalayım

Her kışın başında

Hep aynı soğuk rüzgâr

İçime içime esen

Göğsüme dolan.

Sen bahara düşman

Ben sana

Sen sıcağa düşman

Ben senin ıslak soğuğuna

Aralık diyorum

Hani adın bile bir tuhaf

Düşmedin yakamdan gitti

Sen beni sevemedin

Ben seni

Kuş tüyü umutlarımı

Savurdun attın bir muammaya

Sen kırbacını indirdikçe gövdeme

Kanım bile akmadı

Tohumlarım küstü sana

Farkında bile olmadığın

Bir hayat borcun var bana

Serap Şahin 2

Aylardan Aralık

Sen geliverirsin birden aylardansa

Aralık…

Unutulmuşsa kapı pencere ya da bir kitap aralık…

Seninle çıkagelir dünya kalmışsa düşünceler aralık…

Bu ayda buralar güzeldir bırakmışsan gönlün aralık…

İster uzun kal, ister kısa salıver hayallerini / ARALIK…(Timur Kocaoğlu)

Günaydın

Güneşi çiğnemeden yutan evren.

Sana da günaydın beynimin vızıltısı,

Son sigaramın ateşi, külleri günaydın.

Yeni yıllar Doğum günleri,

Takvimde asılı duran günler,

Aylar, yıllar, zamanlar..

Hayatımızın dönüm noktaları,

Unutmadan unutuldu sanılanlar,

Günaydın..

İz bırakmış unutulmamış tarihler..

Ocak,

Şubat,

Mart,

Mayıs,

Ekim,

Aralık.

Size de günaydın..

Nazım Hikmet Ran Söz

Aşk bu

Kanatları yıldırımlanmış katı boğalar

Ateşin saydam gövdesini kırarak

Yatarak hayat dolu sarnıçların karnına

Sıkı sıkıya kapalı sivri ve kıvrak gaga

Delip geçecek dalıp yeryüzünü

Bak istersen avuçlarıma

Küçük parmağın hizasında o derin havzada

Göğüs göğüse iken ikimize

İki ayrı kadeh gibi doldurulmuş yudum kat'i

Sesin

Sırrım

Gözüm palaspandıras çehremde

Aşk bu

Çölün sarı sofrasında atlılar

Hepsinde

Gererken parçalanan elimde

Çelik yay parçaları

Ağızlarımız kum rüzgarlarıyla yanık

Yiyip içmezik acıkmazık

:Başkanları

Uyutmasın vahalar diye

Koynuna doldurmuş yılanları:

/çocuk

Bir tane.Dayanmış yanağını cama

Karşı evin balkonuna bakıyor

Orada bir çocuk

Tutunmuş demirlere../

İki kadeh arasında ufak kara nehrim

Beni senden bölen.Suyu yakut de ki kafur

Çölün arı çehrenin gamsız ölümün uzakça olduğu bir demde

Diz çökeyim söyle

Tahtın nerede

Bende kaynayan sende kaynak

Tıpatıp iki kristal küre

Aramızda ceylanımsı bir sıçrama

Çalkalanır sonsuzca.Şöyle irice

Bir kelime bul ok atsın döş kemiğime

Öfkemi iyi belesin öfken

Aşk duraksar ve yara alır

Uçak çelik rengi göğü sesiyle sokunca

Alçalarak yemyeşil ekinlerin arasına

Kuru ekmek yiyen üzgün köylüleri bombalamaya

İlkin küçük nir göl kan dolu ağzı

/hava nasıl da yeşil/

Su mu yoksa o katı ışık mı yanakların taşıdığı

Nilüferler isteklerkoca bir dev

Aşk bu çiğnenmiş kırbaçlanmış alta alınmış

Tanıyıp tutunacak bir insan arayan

Gördükçe çelik kazanlarının iç kaynamasını

Kaliforniyadaki silah fabrikalarını

/Doların egemenliğ halkın refahı:

Depolar boşalmalı/

Aşk aşk bir şehir harabesi daha kazandın

Kurşun kanatları gergin

Fosforlu mermiler yine taze

Yıldırımlanmış boğalar

Havanın katı gövdesini kırarak

Yararak hayat dolu sevdanın karnını

Pilot ağzı zehirli bir dil

Kentelenmiş çeneler arasından

Gözler ovaya başını çıkaran insanları

Haydi aşk aşk

De ki dağları delerim senin için

Yıldızlar yakarışlar açık kartlar

Ve haydi hoşçakal

Kilimin üstünde

Bir ampül

Bir kırbaç bir ayakkabı

Cahit Zarifoğlu