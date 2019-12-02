Aralık ayı güzel aşk sözleri, şiirleri nelerdir? Paylaşmak içi Aralık sözleri
Aralık ayı güzel aşk sözleri, şiirleri nelerdir? Whatsap, Facebook, Instagram, Twitter'da paylaşmak içi Aralık sözleri nelerdir? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaktadır. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte tüm detaylar...
Aralık ayının gelmesiyle güzel sözler araştırılmaya başlandı. Peki Aralık ayı güzel aşk sözleri, şiirleri nelerdir? Paylaşmak içi Aralık sözleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...
ARALIK AYI GÜZEL SÖZLERİ NELERDİR?
Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.
. Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.
. Kasımda aşk başkadır geyikleri yeterli seviyeye ulaştığına göre Aralık ayına geçebiliriz.
. Aralık ayında sevmek başkadır.
. Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.
. Kıştır soğuktur ama üşüyen kalp yalnızdır.
. 21 Aralığın anlamı büyük bende. Yılın en uzun sensizliğini yaşıyorum bu gece…
. Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir.
. Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez.
. Kışın sevdikleriniz ile birlikte geçirebileceğiniz en sıcak aylardan birisidir.
. Aralık’ta Aşk Aralıktan bakıyormuş..
. Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor…
. Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.
. Belki de Aralık’da aşk başkadır.
. Aralık’ta kaloriferle Aşk başkadır. Biraz da pahalıdır..
. Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık’sız sevdim…
. Aralık’ta aşk başkadır Aralık’sız sevmek için..
. Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı yürekleriniz üşür.
. Hiçbir kış, sonsuza kadar sürmez.
. Kış, bir yıldan diğerine köprü kuran mevsimdir.
. Bir tatlı söz kışın üç ayını da ısıtabilir.
Aralık ayında sevmek başkadır.
Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.
Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.
Pencereyi açıp bağırasım var! Nisansın sen Aralık değil!
Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.
Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı, yürekleriniz üşür.
Aralık ayı yeni yıla girmen üzere olan aşkların ayıdır.
Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir.
Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar. Melih Cevdet Anday
21 Aralık falan hikaye. Benim için sensiz geçen her gece, en uzun gece.
Sana kapım aralık bile değil artık. Sen o kapıyı ardına kadar kapattın.
Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. Cenap Şahabettin
Düşünsene bu Aralık’ta beni soruyorsun, aldığın cevap başın sağ olsun.
21 Aralığın anlamı büyük bende. Yılın en uzun sensizliğini yaşıyorum bu gece.
Aralık’da her şeyin bir günü var. İmkan ver, bizim de bir günümüz olsun.
Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Küçük İskender
Sevgimi yazın bulmuştum bir temmuz ayıydı aralık ayında vedalaşıyorum.
Hava soğudu, Aralığın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum.
Bu işler böyleydi işte. İnsan bir Aralık gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.
Aralığın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum. Ama ben bugün de seviyorum seni.
Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam. Edip Cansever
Bu Aralık’ta bensizlik çalar kapını. Benli dünleri düşünür, avunursun. Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir doğru bulursun.
Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, eylül sarıyla, aralık beyazla özdeştir. Melek Altun
Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben Aralık gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.
Ne beyazız kendi başımıza ne siyah, gibiyiz onlarca renk arasından kalkıp griye. Demiş şairin biride bir şiirinde.
Soğuk bir aralık sabahında, gökyüzünde beliren güneşe benziyordu yüzün. Bir kez gülsen, ısınacaktı tüm şehir. Bektaş Şenel
Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.
Bakma aylardan Kasım mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım her zaman aralık sana!
Kasımda aşk başkadırcılara ayrılan süre bitti. Şimdi aralıksız sevmek isteyenlerin zamanı. Bu da olmazsa direk ocak başı.
Böyle aralara serpiştirilmiş yabani suskunluklar, pekguzelsozler.com aynı dili konuşmayanların sohbetlerinin nakaratlarıdır; belli aralıklarla tekrarlanır. Elif Şafak
Tesadüf bu ya. Aylardan Aralık günlerden Salı. Ve sen giriyorsun salına salına bütün Aralık’lardan yüreğime. Küçük İskender
ARALIK AYI ŞİİRLERİ
Aralık Ayı
Benimle bir derdin var senin
Yoksa neden çırılçıplak kalayım
Her kışın başında
Hep aynı soğuk rüzgâr
İçime içime esen
Göğsüme dolan.
Sen bahara düşman
Ben sana
Sen sıcağa düşman
Ben senin ıslak soğuğuna
Aralık diyorum
Hani adın bile bir tuhaf
Düşmedin yakamdan gitti
Sen beni sevemedin
Ben seni
Kuş tüyü umutlarımı
Savurdun attın bir muammaya
Sen kırbacını indirdikçe gövdeme
Kanım bile akmadı
Tohumlarım küstü sana
Farkında bile olmadığın
Bir hayat borcun var bana
Serap Şahin 2
Aylardan Aralık
Sen geliverirsin birden aylardansa
Aralık…
Unutulmuşsa kapı pencere ya da bir kitap aralık…
Seninle çıkagelir dünya kalmışsa düşünceler aralık…
Bu ayda buralar güzeldir bırakmışsan gönlün aralık…
İster uzun kal, ister kısa salıver hayallerini / ARALIK…(Timur Kocaoğlu)
Günaydın
Güneşi çiğnemeden yutan evren.
Sana da günaydın beynimin vızıltısı,
Son sigaramın ateşi, külleri günaydın.
Yeni yıllar Doğum günleri,
Takvimde asılı duran günler,
Aylar, yıllar, zamanlar..
Hayatımızın dönüm noktaları,
Unutmadan unutuldu sanılanlar,
Günaydın..
İz bırakmış unutulmamış tarihler..
Ocak,
Şubat,
Mart,
Mayıs,
Ekim,
Aralık.
Size de günaydın..
Nazım Hikmet Ran Söz
Aşk bu
Kanatları yıldırımlanmış katı boğalar
Ateşin saydam gövdesini kırarak
Yatarak hayat dolu sarnıçların karnına
Sıkı sıkıya kapalı sivri ve kıvrak gaga
Delip geçecek dalıp yeryüzünü
Bak istersen avuçlarıma
Küçük parmağın hizasında o derin havzada
Göğüs göğüse iken ikimize
İki ayrı kadeh gibi doldurulmuş yudum kat'i
Sesin
Sırrım
Gözüm palaspandıras çehremde
Aşk bu
Çölün sarı sofrasında atlılar
Hepsinde
Gererken parçalanan elimde
Çelik yay parçaları
Ağızlarımız kum rüzgarlarıyla yanık
Yiyip içmezik acıkmazık
:Başkanları
Uyutmasın vahalar diye
Koynuna doldurmuş yılanları:
/çocuk
Bir tane.Dayanmış yanağını cama
Karşı evin balkonuna bakıyor
Orada bir çocuk
Tutunmuş demirlere../
İki kadeh arasında ufak kara nehrim
Beni senden bölen.Suyu yakut de ki kafur
Çölün arı çehrenin gamsız ölümün uzakça olduğu bir demde
Diz çökeyim söyle
Tahtın nerede
Bende kaynayan sende kaynak
Tıpatıp iki kristal küre
Aramızda ceylanımsı bir sıçrama
Çalkalanır sonsuzca.Şöyle irice
Bir kelime bul ok atsın döş kemiğime
Öfkemi iyi belesin öfken
Aşk duraksar ve yara alır
Uçak çelik rengi göğü sesiyle sokunca
Alçalarak yemyeşil ekinlerin arasına
Kuru ekmek yiyen üzgün köylüleri bombalamaya
İlkin küçük nir göl kan dolu ağzı
/hava nasıl da yeşil/
Su mu yoksa o katı ışık mı yanakların taşıdığı
Nilüferler isteklerkoca bir dev
Aşk bu çiğnenmiş kırbaçlanmış alta alınmış
Tanıyıp tutunacak bir insan arayan
Gördükçe çelik kazanlarının iç kaynamasını
Kaliforniyadaki silah fabrikalarını
/Doların egemenliğ halkın refahı:
Depolar boşalmalı/
Aşk aşk bir şehir harabesi daha kazandın
Kurşun kanatları gergin
Fosforlu mermiler yine taze
Yıldırımlanmış boğalar
Havanın katı gövdesini kırarak
Yararak hayat dolu sevdanın karnını
Pilot ağzı zehirli bir dil
Kentelenmiş çeneler arasından
Gözler ovaya başını çıkaran insanları
Haydi aşk aşk
De ki dağları delerim senin için
Yıldızlar yakarışlar açık kartlar
Ve haydi hoşçakal
Kilimin üstünde
Bir ampül
Bir kırbaç bir ayakkabı
Cahit Zarifoğlu
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