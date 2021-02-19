Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları) mesleği için “2653.40” kod olarak kullanılır iken Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi mesleği için “8219.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Meslek Kodu “1213.18” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın