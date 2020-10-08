Arap ülkelerinde, koronavirüste son durum: Ölü sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1009'a, Libya'da 616'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 438'e yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1009'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 664 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayısının 104 bin 129, sağlığına kavuşanların sayısının ise 91 bin 731 olduğu aktarıldı.

LİBYA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 8 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 616'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 779 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 40 bin 292'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 23 bin 130'a ulaştığı kaydedildi

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve 1089 kişide virüs tespit edildi.

Buna göre toplam can kaybının 438'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı 102 bin 929'a, sağlığına kavuşanların sayısı ise 93 bin 479'a çıktı.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 213 kişide daha virüs tespit edildiği ve 218 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 127 bin 394'e çıktığı bildirilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 327'e ulaştığı ifade edildi.

Katar'da bugüne kadar 218 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.