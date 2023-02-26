Arash Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arash Karimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arash Karimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arash Karimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arash Karimi 1 Eylül 2001 tarihinde Masjed Soleyman, Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرش کریمی şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arash Karimi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arash Karimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Arash Karimi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arash Karimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arash Karimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2022 yılında Naft M.I.S F.C.
Arash Karimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arash Karimi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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