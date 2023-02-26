Arash Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arash Karimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arash Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arash Karimi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.