Araştırma Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı mesleği için “9520.05” kod olarak kullanılır iken Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları) mesleği için “1114.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araştırma Görevlisi Meslek Kodu “2312.16” olarak belirlenmiştir.

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