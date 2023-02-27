Arber Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arber Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arber Bytyqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arber Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arber Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Bytyqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Bytyqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Bytyqi 16 Ekim 2003 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Arbër Bytyqi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Bytyqi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AF11 yapmaktadır. Arber Bytyqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arber Bytyqi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Arber Bytyqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Bytyqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Arber Bytyqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Bytyqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2019 yılında KF Laçi U19

10 Aralık 2020 yılında KF Laçi

31 Ocak 2022 yılında KF Tirana

12 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Arber Bytyqi kimdir

Arber Bytyqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Bytyqi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Arber Bytyqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Arber Bytyqi nereli

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