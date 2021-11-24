Arctic Monkeys konseri ne zaman, nerede? Konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys İstanbul bilet fiyatları 2022

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'nde düzenlenecek olan Arctic Monkeys konserine yaklaşık 4 bin seyircinin alınması bekleniyor. Hayranları bu 4 bin kişi arasında olmak için can atıyor. Konserle ilgili bilgilere bir an önce ulaşarak bu muhteşem fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Bu bağlamda, Arctic Monkeys konseri ne zaman, nerede? Konser biletleri satışa çıktı mı? İşte Arctic Monkeys İstanbul bilet fiyatları 2022 Detaylar haberimizde...

ARCTIC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN? NEREDE?

Arctic Monkeys konseri, 9 ve 10 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak.

ARCTIC MONKEYS KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklamada bulunan Zorlu PSM biletlerin 24 Kasım tarihinde satışa sunulacağını belirtmişti. Bu bilgi doğrultusunda biletler bugün saat 12:00'da satışa çıktı.

ARCTIC MONKEYS İSTANBUL BİLET FİYATLARI 2022

Arctic Monkeys konserinin biletleri Passolig üzerinden satışa sunulacak. Passo.com.tr adresi üzerinden bilet temin edilebilir.

İşte Arctic Monkeys bilet fiyatları:

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 ₺

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 ₺

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 ₺

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 ₺

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 ₺

BİLET SATIŞI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Bilet Ön Satışı 24 Kasım 2021 Saat 12:00'da başlayacaktır.

- 1 kişi en fazla 4 bilet alabilir.

- Zorlu PSM, etkinlik alanına girişlerde bilet ve kimlik eşleştirmesi için kimlik kontrolü yapma hakkını saklı tutar.

- Etkinlik Sahne Üstü Ayakta ve Oturmalı gerçekleşecektir. Oturmalı kategorideki biletler; konserin sahne düzeni nedeniyle “uzak görüş” niteliği taşımaktadır.

- Zorlu PSM’de gerçekleşecek etkinliklerin tümü pandemi sebebiyle özel kurallara tabidir. Bilet satın alan herkes bu kurallara uymayı ve yaptırımları kabul etmiş sayılır.

- Zorlu Center arama noktalarında görevliler tarafından vücut ısısı ölçümü yapılacaktır. Vücut ısısı 38C üzerinde olan misafirler içeri alınmayacaktır.

- Etkinlik girişinde Zorlu PSM tarafından yeni maskeler dağıtılacaktır. Alan içinde farkındalığı sağlamak amacıyla yeni verilen maskelerin takılması zorunludur.

- Etkinlik girişinde aşı kartı ve PCR testi yanında Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması da yapılır. Etkinliğe katılacak misafirlerin, mekana gelmeden önce, Hayat Eve Sığar uygulamasını indirip HES kodu alması gerekmektedir. Aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz edilse dahi “HES Kodu sorgula” bölümünden “riskli değildir’’ sonucu çıktığı durumda giriş yapılabilir.

- 18 yaş üzeri misafirlerimiz etkinliğe gelmeden önce HES (Hayat Eve Sığar) uygulamalarının güncel olduğundan, HES Kod Ayarları bölümünün altında bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test durumu alanlarının paylaşıma açık olduğundan emin olmalıdır.

- HES uygulaması üzerinden 18 yaş üzeri misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile salona seyirci olarak girebilecektir. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

- Zorlu PSM Kapı Açılış 17:00 / Zorlu Psm Gate Opening 17:00 - Turkcell Sahnesi Kapı Açılış 19:00 / Turkcell Stage Gate Opening 19:00

- Etkinlik baslangıç saatinden en az 1 saat önce biletinizle birlikte etkinlik mekanı kapısında olacak şekilde hazır olunması gerekmektedir.

- Misafirlerin Zorlu PSM girişlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak sıra oluşturmaları ve sıra beklerken bilet ve fotoğraflı kimlik ve HES Kodu sonucunu görevlilere ibraz etmek üzere hazır etmeleri gerekmektedir.

- Ağız ve burun sürekli içinde kalacak şekilde uygun maske kullanımı mecburidir. Maskesini çıkarığı tespit edilenler uyarılacak, uyarıları dikkate almayanlar Zorlu PSM alanının dışına alınacaktır.

- 18 yaş sınırı vardır. 14-18 yaş arasındaki katılımcılar etkinliğe ebeveynlerinin (anne ve-veya baba) refakatinde katılabilirler.

- 14 yaş altı seyircilerimiz etkinliğe katılamazlar.

- Etkinlik esnasında epilepsi hastaları için uygun olmayabilecek ışık efektleri ve görseller kullanılmaktadır.

- Etkinlik alanına girişlerde çanta ve üst kontrolü yapılacaktır.

- Festival alanına profesyonel ses ve görüntü araçları (video kamera ve fotoğraf makinası), ve selfie çubuğu ile girilmesine izin verilmemektedir.

- Vestiyere bırakılmayan eşyaların sorumluluğu sahiplerine aittir.

- Zorlu PSM indirimli bilet satın alma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Zorlu PSM etkinlik alanı ve etkinlik saatinde degişiklik yapma hakkına sahiptir.

- Zorlu PSM etkinlik için uygun görmediği kişileri, bilet ücretini iade ederek etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir.

- Bir bilet; bilet kesiminde takılacak bileklik ile birlikte, sahibine organizatör tarafından belirlenmiş saatler arasında etkinlik alanına giriş hakkı verir. Bilet ve/veya bilekliğin kaybolması, bilekliğin bilekten herhangi bir şekilde çıkarılması, giriş hakkının kaybına yol açar. Bilet ve/veya bileklik kaybından Zorlu PSM veya organizatör sorumlu değildir.

- Sahte/geçersiz bilet sebebiyle etkinliğe alınmama ihtimallere karşı lütfen yetkisiz platformlarda yer alan ilanlara itibar etmeyiniz.

- Bu etkinliğin tek yetkili satıcısı Passo'dur. Farklı kanallardan alınan biletlerden sorumlu olmadığımızı tekrar hatırlatmak isteriz.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Arctic Monkeys grubu 2002 senesinde İngiltere'de kurulmuştur. 16 yaşında olan Alex Turner'in hediye olarak gitar istemesinin ardından toplanarak oluşturulan grup birçok yerde sahne almaya başlamıştır. İlk konserlerinin 13 kişiye verilmesinin ardından birçok yerde konser veren grup yavaş yavaş tanınmıştır. Piyasaya sürülen altı albümleri şu şekilde;

-Whatever People Say I Am,

-That's What I'm Not (2006 )

-Favourite Worst Nightmare (2007 ),

- Humbug (2009),

-Suck It and See (2011 ), AM (2013 )

-Tranquility Base Hotel & Casino (2018),

-At the Apollo (2008 ).