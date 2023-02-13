Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Arda Erdoğan yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Arda Erdoğan'ın biyografisi

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Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın biyografisi

Hatay'da deprem gelişmelerini aktarmak için ekran başına geçen CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Arda Erdoğan televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Arda Erdoğan'In biyografisi haberimizde...

MUHABİR ARDA ERDOĞAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın biyografisi

Arda Erdoğan, 1992 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 2011 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2015’te mezun oldu.

Mezun olduğu yıl mesleğe ilk adımını çok sayıda gazeteciyi yetiştirmiş olan, sektörde okul niteliği ile öne çıkan ANKA Haber Ajansı'nda attı. 2.5 yıllık Gece Editörlüğü'nün yanı sıra, bir süre de ANKA Haber Ajansı'nın parlamento bürosunda çalıştı. 2018'de ANKA yayın hayatına son verene kadar meslek hayatını burada sürdürdü.

Çok sevdiği mesleğinden uzak kalmadan görevine Demirören Haber Ajansı'nda Cumhurbaşkanlığı Muhabirliği ile devam etti. Bu sürede 2019 yerel seçimlerini Ankara'da izledi. 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul'unu da New York'ta takip etti. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan BE-200 tipi uçakların Rusya'daki ürerim hattından haber yaptı.

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Televizyon haberciliğine ilk adımını Habertürk ekranlarında attı. Koronavirüs salgınını burada takip etti. Türkiye'ye COVİD-19 aşılarının getirilme sürecine şahitlik etti ve çok sayıda özel haberle televizyon muhabirliğinde tecrübe kazandı.

2021'in ocak ayında CNN TÜRK Ankara Büro'ya katıldı. Görevine Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Muhabiri olarak devam ediyor.

İşinden arta kalan zamanlarda seyahat etmeyi, müzik dinlemeyi, bağlama çalmayı seviyor. Çocukluğundan bu yana doğayla iç içe yetiştiği için toprakla uğraşıyor. Tutkuyla bağlandığı bir diğer şey ise otomobiller.

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