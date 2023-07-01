Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!

İspanya basınına göre, İspanya'nın iki dev kulübü Real Madrid ve Barcelona Arda Güler'i renklerine bağlamak için karşı karşıya geldi. İki kulübün de transfer etmek istediği oyuncu birkaç gün içerisinde kararını verecek.

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Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle noktalayarak büyük bir başarı elde etti. Arda Güler ise genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla herkesin takdirini kazandı.

18 yaşındaki bu yetenekli futbolcu için transfer söylentileri birbirini izliyor.

Marca'nın haberine göre, Barcelona ve Real Madrid, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için büyük çaba sarf ediyor.

Arda Güler'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olduğu hatırlatılıyor ve önümüzdeki birkaç günün genç oyuncunun geleceği için kritik olabileceği iddia edildi.

DECO İSTANBUL'DA

Habere göre, Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmek için kulübün efsane isimlerinden Deco'yu İstanbul'a gönderdiği vurgulandı. Ancak, Barcelona'nın mali durumu nedeniyle bu transferi bir fırsat olarak gördüğü, ancak yüksek maaş gibi konularda sıkıntılar yaşayabileceği ifade edildi. Barcelona'nın bu konuda mücadele etme konusunda zorluklar yaşayabileceği belirtildi.

Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!

REAL MADRİD DE İSTİYOR!

Real Madrid'in de Arda Güler transferine büyük bir istekle yaklaştığı ve oyuncuyu uzun süredir takip ettiği belirtiliyor. Madrid devi, oyuncuyu transfer edip bir süreliğine kiralayarak A takımına adapte etmeyi planlıyor.

Haberde, Real Madrid'in bu transferi hızlı bir şekilde tamamlamak ve ezeli rakibi Barcelona'ya karşı bir hamle yapmak istediği vurgulandı. Transfer için kısa süre içerisinde Real Madrid'in devreye gireceği ve resmi temasları başlatacağı ifade edildi.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile toplam 35 maça çıktı ve bu maçlarda 6 gol atıp 7 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

Ayrıca, Arda Güler A Milli Takımı'nın Galler'i 2-0 mağlup ettiği Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki maçta milli formayla ilk golünü atmış ve bu performansıyla takdir topladi.

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