Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

ARDA GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

2005 doğumlu genç futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde 25 Şubat 2005 tarihinde dünyaya gelen Arda Güler, henüz 15 yaşında.

Futbola ilk adımı Gençlerbirliği kulübünde atan genç yıldız, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil olmuştu. Sol ayaklı olan Arda Güler, Fenerbahçe U14 takımının 10 numaralı formasını giyiyordu. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak gösterilen Arda Güler, taraftarın da çok şey beklediği isimler arasına şimdiden girmeyi başardı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldığı aktarıldı.