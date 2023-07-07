Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!

Arda Güler kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda Güler, 2029 yılına kadar Real Madrid'in başarısı için ter dökecek. 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde 24 numaralı formayı giyecek.



Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve azami 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından da yüzde 20 payı bulunuyor.

Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi.

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Daha sonra Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

EFSANE OLMAK İSTİYORUM!

Arda Güler'in ilk sözleri şu şekilde oldu: