Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'e 6 yıllık resmi imzayı attı.

YAYINLAMA
Google News
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!

Arda Güler kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda Güler, 2029 yılına kadar Real Madrid'in başarısı için ter dökecek. 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde 24 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve azami 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından da yüzde 20 payı bulunuyor.

Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk görüntüleri!

Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi.

Daha sonra Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

EFSANE OLMAK İSTİYORUM!

Arda Güler'in ilk sözleri şu şekilde oldu:

Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur!

Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk görüntüleri!

5
1
0
0
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süperlig'in yeni topu görücüye çıktı! İşte Orbita!
Süperlig'in yeni topu görücüye çıktı! İşte Orbita!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!
Son Haberler
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!
Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!
Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!
Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!
Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!