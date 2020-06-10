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  3. Arda Turan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Arda Turan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'a transferi için sezon sonunun beklendiği konuşulan Arda Turan, canlı yayında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Turan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı? 1111

Arda Turan, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.