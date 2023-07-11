Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır" dedi.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır" dedi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bugün Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarının açılış etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muharibinin soruları yanıtlayan Turan, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN BAŞKANI OLMASINDAN DAHA ÇOK BİR ABİ GİBİ"

Eyüpspor'un başına geçtiğinden beri Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken'in kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Arda Turan, "Eyüpsultan Belediyesi'nin başkanı olmasından daha çok bir abi gibi. Ben Eyüpspor'un başına geldiğimden beri bana da çok yardımcı oldu. Öncelikle böyle bir ortamı sağlamak çok kıymetli, çocukları düşünmek çok önemliydi. Biz de hep beraber olalım, buna destek verelim dedik. Tabii özellikle bu yaşta, bu gelişim çağında onlara destek vermek, onlara spor disiplini vermek, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışmak çok kıymetli. O yüzden kendisini ve vizyonunu tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapılacaktır. Bugün gördüğüm manzaradan dolayı çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIDAKİ GENÇLERİN, SPORU EĞİTİMLE BİRLİKTE GÖTÜRMELERİ DAHA ÇOK ÖNEMLİ"

Altyapıda oynayan gençlerin eğitimle beraber spora yönlendirilmeleri gerektidiğini aktaran 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben Eyüpspor'un altyapısına bakıyorum. U19 takımımız geçen sene şampiyon olmuştu. Bu sene de bazı arkadaşlarımızı kampta değerlendiriyoruz. Bir tane de kardeşimizi A takıma aldık. O yüzden gençlerin iyi sporcu olmaları çok önemli ama onun öncesinde eğitimle birlikte sporu beraber götürmeleri onlar için en önemli şeylerden biri. Buradan ailelere sesleniyorum. Mutlaka eğitimle beraber spora yönlendirmeleri gerekiyor. Altyapıdaki gençlerin, sporu eğitimle birlikte götürmeleri daha çok önemli" diye konuştu.

"ARDA GÜLER, ÇOK KIYMETLİ VE ÇOK DEĞERLİ"

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Arda Turan, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim. O da Atletico Madrid'e transfer oldu. Bunlar bizim ülkemiz için önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz. Çok da heyecanlıyız. Bir an önce sahalara çıksın" şeklinde konuştu.

"ONUN İÇİN EN GÜZEL DUALAR EDECEĞİZ"

Turan, Barcelona'dan da teklif alan Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasıyla ilgili ise "Artık kararını vermiş, onun için hayırlısı olsun deyip, onun için en güzel duaları edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İHA

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