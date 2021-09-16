Arda Turan - Berkay Şahin arasındaki 'cinsel taciz' davasını Burak Yılmaz tıkadı!

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Arda Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk olarak hakim, daha önce tanık olarak çağrılan Milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.

"MAÇA GELİNCE İFADE VERECEK"

Milliyet'te yer alan habere göre; Milli futbolcu Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay Şahin davasında yine ifadeye gelmedi. 5 aydır ifade vermeye gelmeyen Burak sebebiyle dava kilitlendi. Burak, Milli maç için Türkiye'ye gelirse ifade vereceğini Arda Turan'ın avukatı aracılığıyla bildirdi.

OLAY

10 Ekim 2018'de Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu.