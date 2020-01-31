Arda Turan Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı!

Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan ve adı uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a imza atamaması sonrası Süper Lig'de herhangi bir takımla da anlaşamadı.

ARDA TURAN'IN SEZONU TAKIMSIZ GEÇİRMESİ HALİNDE FUTBOLU BIRAKMASI BEKLENİYOR

Arda Turan, gözünü yurt dışına dikti. Turan, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor. Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor.