Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım!

Medipol Başakşehir'de oynayan yıldız futbolcu Arda Turan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Adı altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın 'Aslan Kral' adlı animasyon filmini izlerken Instagram hesabında paylaştığı story, Galatasaray'la ilişkilendirildi ve sosyal medyada gündem oldu.

FATİH TERİM İLE ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTMİŞTİ

EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.

Yıldız futbolcunun Ocak ayında sarı-kırmızılı formayı yeniden giyebileceği konuşuluyor.