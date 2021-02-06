Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Karar'larına göre 11 üniversiteye yeni rektör atandı. Bu kapsamda Ardahan Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber oldu.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET BİBER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Mehmet Biber 11 Kasım 1968 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fizik bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimi yaptı. 2003’te Belçika Gent Üniversitesi’nde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesi’nde post doktora yaptı.

Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi‘nde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.



2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır..

Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

52 yaşındaki Mehmet Biber, 06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'ları ile tekrar Ardahan Üniversitesi rektörü seçildi.