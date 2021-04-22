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  3. Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde yaşayanlar cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle atlarla köyün üstünde bulunan tepeye çıkarak cep telefonu görüşmelerini gerçekleştirebiliyor.

Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

Ardahan merkeze bağlı 14 kilometre uzaklıktaki Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi köylüleri zor durumda bırakıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen köylüler, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyorlar.

Köylerinin 70 hane ve 317 nüfuslu olduğunu belirten Çataldere köyü muhtarı Atanur Kılıç, yetkililerden sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.

Telefon görüşmesi yapmak için at binerek köyün üstünde bulunan tepeye çıkıp görüşme yapmaya çalışan Ömer Bilgin köyün çanak ortasında kaldığı için böyle bir sorun yaşadıklarını belirtti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

Ardahan’da köylüler cep telefonuyla konuşabilmek için atla tepeye çıkıyor

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