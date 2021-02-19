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Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu ile Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı), Dekan, Seramik Ve Cam Teknolojisti vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.01” kod olarak kullanılır iken Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu “7121.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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