Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.01” kod olarak kullanılır iken Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu “7121.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın