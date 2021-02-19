Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu Nedir?
Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu ile Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı), Dekan, Seramik Ve Cam Teknolojisti vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.01” kod olarak kullanılır iken Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu “7121.01” olarak belirlenmiştir.
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