Areda Survey'in son seçim anketine AK Parti damgası! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na fark attı! İşte partilerin aldıkları oy oranları... Areda Survey'in "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketinde oyların yüzde 36.9'unu alan AK Parti ilk sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 47'ye olurken Millet İttifakı'nın oyu ise yüzde 36.9'da kaldı. İşte partilerin aldıkları oy oranları...

1 11 Türkiye'de siyaset gündemi bir yandan erken seçimi diğer yandan ise 2023 yılında yapılacak seçimleri konuşuyor.