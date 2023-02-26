Aref Gholami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aref Gholami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aref Gholami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aref Gholami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aref Gholami 19 Nisan 1997 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عارف غلامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aref Gholami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hamid Merikh yapmaktadır. Aref Gholami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aref Gholami'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aref Gholami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/arefgholamii?igshid=1gw2hfaxsoa5n

Aref Gholami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aref Gholami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aref Gholami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aref Gholami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

5 Ağustos 2018 yılında Zob Ahan

3 Şubat 2019 yılında Foolad

22 Temmuz 2019 yılında Esteghlal FC

Aref Gholami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aref Gholami şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aref Gholami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sepahan FC

İran takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İran U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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