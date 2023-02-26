Ariel Sheratzky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Sheratzky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Sheratzky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Sheratzky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Sheratzky 24 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Sheratzky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ariel Sheratzky'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Sheratzky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Sheratzky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Sheratzky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Sheratzky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

Ariel Sheratzky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Sheratzky şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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