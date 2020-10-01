Müzisyen Arif Akpınar, 36 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında çıkardığı "Kilit" şarkısıyla tanınan Akpınar, ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğdu. Peki, Arif Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

ARİF AKPINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında Mersin Silifke'de doğan Arif Akpınar müzisyendir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı. Arif Akpınar'ın babası da müzisyen olduğu için küçük yaşlarda piyano ve gitar ile tanışıp ve müzik ile içi içe büyüdü. Eğitim hayatının her döneminde mutlaka bir müzik grubu oluşturdu ve besteler yaptı.2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yaptı. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri de kendisine aittir.2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumladı.

NEDEN ÖLDÜ?

Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Arif Akpınar'ın beyninde tümör tespit edildiğini ve 36 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.