Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına veda etti!

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan ve hafta içi her gün sabah saatlerinde canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Instagram hesabında paylaşımda bulunan Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldığı açıkladı.

Arif Verimli, 2008 yılından beri danışmanlığını sürdürdüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 12 Şubat itibarıyla kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

Verimli, paylaşımında Müge Anlı ve Rahmi Özkan da dahil ATV çalışanlarına ve Mavi Klaket yapıma teşekkür etti.

Programa ilişkin yaptığı veda paylaşımında kimseye kırgın olmadığını belirten Prof. Dr. Arif Verimli "Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Arif verimli bu paylaşımı sonrası Instagram hesabında programdan ayrılma nedenine ilişkin bir de video paylaştı.

İşte o video:

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Profesör Doktor Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanınırlığı artırmıştır.

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