Arijus Brazinskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijus Brazinskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arijus Brazinskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arijus Brazinskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arijus Brazinskas 26 Ocak 2000 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Arijus Bražinskas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arijus Brazinskas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arijus Brazinskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arijus Brazinskas'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arijus Brazinskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arijus Brazinskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arijus Brazinskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arijus Brazinskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında DFK Dainava

1 Temmuz 2017 yılında Sheff Wed U18

1 Temmuz 2018 yılında Mantova

22 Temmuz 2019 yılında Montevarchi

25 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2020 yılında DFK Dainava

20 Ocak 2022 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Arijus Brazinskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arijus Brazinskas şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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