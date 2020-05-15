Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır

Gazeteci Kemal Öztürk'e Youtube üzerinden konuşan Başbakan eski yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüs nedeniyle camilerden her gün dua ve salavatlar okunmasına tepki gösterdi.

Arınç, "Her gün yatsı ezanı okunuyor, camide kimse yok, cemaat de yok, zaten namaz da kılınmıyor. Ama arkasından 15 dakika salavatlar mevlid-i şerifler, dualar... Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim." dedi.

"BANA KALIRSA BU BİR BİDATTIR"

Arınç, "Yani insanları nefret mi ettiriyoruz, yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz? Sen iyi bir iletişim uzmanısın. Bu konuda anketçilere bir şeyler sorsalar daha iyi olur. Bana kalırsa bu bir bidattır diyorum" ifadelerini kullandı.

BİDAT NE DEMEK?

Bid'at kelime itibarıyla sonradan ortaya çıkan şey,İslam hukukuna göre örneksiz bir şey yapmak, yepyeni bir iş ortaya koymak, genel kanaata aykırı davranışta bulunmak anlamına gelir. İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler olarak nitelendirilir.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Bülent Arınç, açıklamaları sonrası sosyal medyadan tepki çekti. Arınç'ın açıklamalarına tepki gösterenler "IstifaEtArınç" hashtagini gündemdekiler sıralamasında ilk sıralara taşıdı.