Arıza veren kargo gemisi kıyıya demir attı! Ekipler çalışma başlattı

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sürerken İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı. Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.