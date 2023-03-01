Arjanit Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arjanit Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arjanit Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arjanit Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arjanit Krasniqi 16 Ekim 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arjanit Krasniqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRPLAY MGMT yapmaktadır. Arjanit Krasniqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 31 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Arjanit Krasniqi'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arjanit Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arjanit Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arjanit Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arjanit Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Billericay

7 Şubat 2020 yılında SJK Seinäjoki

7 Eylül 2020 yılında Braintree

28 Ocak 2022 yılında Dover Athletic

31 Aralık 2022 yılında Chelmsford

Arjanit Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arjanit Krasniqi şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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