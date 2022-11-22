Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lionel Messi'li Arjantin, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 20 Kasım'daki Katar - Ekvador maçıyla başlayan serüven, C Grubu maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'li Arjantin sahne alacak. Son turnuvası olduğunu ifade eden Messi, kupayı kazanmak isterken mücadeleyi futbolseverler de canlı olarak izlemek istiyor. Maçı izlemek isteyenler için Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki 2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçı Al Daayen şehrindeki Lusail Stadyumu'nda oynanıyor. TSİ ile 13.00'da başlayan maçı Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor.

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Kasımpaşa Şenol Can'dan boşalan göreve Selçuk İnan'ı getiriyor
Kasımpaşa Şenol Can'dan boşalan göreve Selçuk İnan'ı getiriyor
Galatasaray'a Milot Rashica şoku! İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı
Galatasaray'a Milot Rashica şoku! İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı
Katar 0 - 2 Ekvador | MAÇ SONUCU
Katar 0 - 2 Ekvador | MAÇ SONUCU
Son Haberler
e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?
e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den tepki çeken hareket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den tepki çeken hareket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdı
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi heyetleri görüşmeleri başladı
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi heyetleri görüşmeleri başladı
2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı
2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı
Son dakika | Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluş hayatını kaybetti
Son dakika | Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluş hayatını kaybetti
Norveç, Danimarka'yı 27-25 yenerek 8. şampiyonluğunu elde etti
Norveç, Danimarka'yı 27-25 yenerek 8. şampiyonluğunu elde etti
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
USGS duyurdu! 7 büyüklüğünde deprem!
USGS duyurdu! 7 büyüklüğünde deprem!
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Djokovic, Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti
Djokovic, Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti
Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonları belli oldu
Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonları belli oldu
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!