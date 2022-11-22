Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 20 Kasım'daki Katar - Ekvador maçıyla başlayan serüven, C Grubu maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'li Arjantin sahne alacak. Son turnuvası olduğunu ifade eden Messi, kupayı kazanmak isterken mücadeleyi futbolseverler de canlı olarak izlemek istiyor. Maçı izlemek isteyenler için Arjantin - Suudi Arabistan maçı canlı izle | Arjantin - Suudi Arabistan maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

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ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki 2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçı Al Daayen şehrindeki Lusail Stadyumu'nda oynanıyor. TSİ ile 13.00'da başlayan maçı Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor.

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ