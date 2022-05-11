Arjantin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Şili'de de hissedildi!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), verilerine göre deprem Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısında yerin 193,8 kilometre altında 6.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Nisan 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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