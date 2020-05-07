Arjantin'de mahsur kalan Ukraynalılara Türkiye yardım eli uzattı!

Mahsur kalan 9 Ukrayna vatandaşı Türkiye'nin yardımıyla kurtarıldı. 6 ülkenin yapmadığı yardımı ise Türkiye yaptı.

6 ÜLKE RETDETTİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafı, Arjantin'den vatandaşlarını geri getirmek için uçaklarını gönderen 6 ülke ile görüşüp ilgili kolaylıkları sağlamalarını rica etti ama maalesef talebimiz reddedildi." dedi.

Sybiha, Türkiye'nin jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ukrayna vatandaşlarının, Türkiye'nin vatandaşları için THY ile Buenos Aires'ten düzenlediği özel tahliye seferine alınması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik ve olumlu cevap aldık. Bunun için çok minnettarız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Vural Altay ile Ankara'da çalıştığı dönemde tanıştıklarını belirten Sybiha, "Bu husus iletişimimizi kolaylaştırdı ve bu süreç içerisinde hep anlayışlı ve yardımsever bir yaklaşımla karşılandık." diye konuştu.