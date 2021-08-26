Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti! Çarpıcı detay olaydan sonra ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre olay Pamukkale ilçesinde Asmalıevler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDULAR

Kapısı kilitli olan eve itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla birlikte giren polis ve sağlık ekipleri, Okan Oruç (33) ile Ömer Erbay'ı (29) hareketsiz şekilde vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Oruç ve Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Okan Oruç (solda) Ömer Erbay (sağda)

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETMİŞ

OIayın gerçekleşmesine ilişkin olarak incelemede bulunan polis ekipleri ise Oruç'un ev arkadaşı Erbay'a ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespitinde bulundu.

Öte yandan Oruç ve Erbay'ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ HABER VERMİŞ

Ayrıca yaşanan olay öncesi iki arkadaşın evde tartışma yaşadıktan sonra kavga ettiği, Oruç'un ev arkadaşına ateş ettikten sonra yakınlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attığı öğrenildi.