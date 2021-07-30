Arkasında yükselen dumanlara aldırış etmeden poz verdi! Süreyya Yalçın skandal paylaşımı tepki alınca bakın ne yaptı!

Geçtiğimiz hafta 46 bavulla Bodrum'a tatile gelen Süreyya Yalçın, yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde sere serpe yatarak pozlar verdi. Dumanlara aldırış etmeden verdiği pozları paylaşan Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

UMURSAMADI

Manavgat'ta başlayarak ülkenin pek çok yerine sıçrayan yangınlar söndürülmeye devam ederken Bodrum'da da alevler yükselmeye başladı. Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği yerde poz veren ve o anları da 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Süreyya Yalçın tepki gördü.

TEPKİ YAĞDI

Yaptığı paylaşımla tepki toplayan Süreyya Yalçın'a "Sözün bittiği yer. Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun" şeklinde yorumlar yağdı. Eleştirilerin ardından art arda paylaştığı pozları hesabından kaldıran Yalçın, yangınla ilgili de paylaşım yaptı.

Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Yalçın, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.