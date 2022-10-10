Armageddon ne anlama gelir? Armageddon savaşı kimler arasında olacak? Armageddon savaşını kim başlatacak?

Rusya, Ukrayna savaşının çıkmasından sonra ABD ve batı ile Rusya arasında gerilim iyice arttı bu gerilmeyle Armageddon savaşının çıkacağı söyleniyor. Peki? Armageddon ne anlama gelir? Armageddon savaşı kimler arasında olacak? Armageddon savaşını kim başlatacak? Armageddon savaşı kuranda geçiyor mu? Armageddon Dağı Nerede? İşte detaylar.

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Armageddon ne anlama gelir? Armageddon savaşı kimler arasında olacak? Armageddon savaşını kim başlatacak?

Rusya, Ukrayna savaşının çıkmasından sonra ABD ve batı ile Rusya arasında gerilim iyice arttı. Bu gerilmeyle Armageddon savaşının çıkacağı söyleniyor. Peki? Armageddon ne anlama gelir? Armageddon savaşı kimler arasında olacak? Armageddon savaşını kim başlatacak? Armageddon savaşı kuranda geçiyor mu? Armageddon Dağı Nerede? İşte detaylar.

Armageddon Nedir?

Dini kaynaklara göre dünyanın sonu geldiği zaman yapılacağı kehanet edilen büyük kıyamet savaşı Armageddon olarak bilinmektedir. Bu kıyamet savaşı dünyayı bütünüyle yok edecek ve ciddi bir kaosa sürükleyecek savaştır.

Armageddon Savaşı Kimler Arasında Olacaktır?

Dini açıdan öne çıkan bilgiye göre Armageddon savaşı, Yahudiler ve evanjelikler bir yanda, diğer insanlar öteki tarafta karşılıklı yapılacak bir savaştır. Bu savaş neticesinde Yahudiler ve evanjelikler kazanarak dünyaya hakim olacaktır. Hem tarihi hem de dini açıdan öne çıkan anlamı ile beraber bilinen en önemli kıyamet alametleri içerisinde yer alır. Çok defa benzetme üzerinden de bu kelime filmlerde kullanılmıştır.

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Armageddon savaşını kim başlatacak?

Armageddon'da ilk saldırıyı uluslar başlatacak: Şeytan ve cinleri bütün ulusları Tanrı'ya karşı savaşmak üzere kışkırtacak. Şeytan ve cinlerin, Tanrı'nın kendisi için ayırdığı "koyun" türünden insanları yok etmek üzere bütün ulusları saldırıya geçirmesi Armageddon'un başlamasına yol açacak.

Armageddon savaşı kuranda geçiyor mu?

Kuranda, Armageddon diye bir şey geçmemektedir. Bu son savaşın Hıristiyanlık ve Yahudilikteki ismi Armageddondur. İslam da ise, kıyamete yakın büyük bir savaş olacağı ve peşine kıyamet kopacağı inancı vardır.27-Jul-2018

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